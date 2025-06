La tecnica per la misurazione delle distanze nei cruciverba: la soluzione è Telemetria

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La tecnica per la misurazione delle distanze' è 'Telemetria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEMETRIA

Curiosità e Significato di "Telemetria"

Vuoi sapere di più su Telemetria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Telemetria.

Perché la soluzione è Telemetria? La telemetria è una tecnica che permette di misurare e trasmettere dati a distanza, come le distanze, utilizzando strumenti elettronici e sensori collegati a sistemi di comunicazione. È fondamentale in molte applicazioni, dall'industria all'agricoltura, per monitorare vari parametri senza intervento diretto. Grazie a questa tecnologia, possiamo ottenere informazioni precise e in tempo reale, facilitando decisioni e interventi più efficaci.

Come si scrive la soluzione Telemetria

Se ti sei imbattuto nella definizione "La tecnica per la misurazione delle distanze", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

