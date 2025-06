Tecnica di misurazione delle distanze nei cruciverba: la soluzione è Telemetria

TELEMETRIA

Curiosità e Significato di "Telemetria"

La parola Telemetria è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Telemetria.

Perché la soluzione è Telemetria? La telemetria è una tecnica che permette di misurare e trasmettere dati a distanza, come la posizione o le caratteristiche di un oggetto, utilizzando sensori e sistemi di comunicazione. Viene impiegata in settori come l'astronomia, l'automazione e il monitoraggio ambientale, offrendo informazioni precise senza intervento diretto. È uno strumento fondamentale per conoscere e controllare il mondo che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Telemetria

Hai davanti la definizione "Tecnica di misurazione delle distanze" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

