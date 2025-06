L enciclopedia che sta agli Inglesi come a noi Italiani sta la Treccani nei cruciverba: la soluzione è Britannica

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L enciclopedia che sta agli Inglesi come a noi Italiani sta la Treccani' è 'Britannica'.

BRITANNICA

Curiosità e Significato di "Britannica"

Approfondisci la parola di 10 lettere Britannica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Britannica? La parola Britannica si riferisce alla famosa enciclopedia britannica, considerata un punto di riferimento nel mondo della conoscenza. È un'opera completa e autorevole che raccoglie informazioni su tantissimi argomenti, simile a come la Treccani rappresenta la cultura italiana. La Britannica è sinonimo di affidabilità e approfondimento, contribuendo all’educazione e alla cultura globale.

Come si scrive la soluzione Britannica

Non riesci a risolvere la definizione "L enciclopedia che sta agli Inglesi come a noi Italiani sta la Treccani"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

