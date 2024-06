La provincia canadese con Vancouver

: Il suo capoluogo è Victoria, città situata sull'isola di Vancouver, mentre la città più popolosa è Vancouver, situata nella parte sud-occidentale della terraferma (e non sull'isola omonima). La Columbia Britannica (in inglese: British Columbia, in francese: Colombie-Britannique) è la più occidentale delle province canadesi. Si affaccia sull'oceano Pacifico ed è stata la sesta provincia in ordine di tempo a unirsi alla confederazione del Canada nel 1871. Nel 2016, la popolazione ammontava a 4 648 055 persone.

Italiano: Nome proprio: Columbia Britannica ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) provincia del Canada occidentale.