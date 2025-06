Gli abitanti d una delle quattro Repubbliche Marinare nei cruciverba: la soluzione è Pisani

PISANI

Curiosità e Significato di "Pisani"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Pisani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pisani? I Pisani erano gli abitanti di Pisa, una delle quattro grandi Repubbliche Marinare italiane. Conosciuti per il loro ruolo nel commercio e nella navigazione nel Medioevo, i Pisani hanno lasciato un'impronta importante nella storia marittima e culturale della regione. La loro forza economica e politica li rese protagonisti di molte imprese navali e commerciali. Sono un esempio di spirito imprenditoriale e avventuroso che ancora oggi viene ricordato.

Come si scrive la soluzione Pisani

La definizione "Gli abitanti d una delle quattro Repubbliche Marinare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

S Savona

A Ancona

N Napoli

I Imola

