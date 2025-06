Francesco : giocava nella Roma nei cruciverba: la soluzione è Totti

Home / Soluzioni Cruciverba / Francesco : giocava nella Roma

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Francesco : giocava nella Roma' è 'Totti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOTTI

Curiosità e Significato di "Totti"

Vuoi sapere di più su Totti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Totti.

Perché la soluzione è Totti? Totti, celebre ex calciatore italiano, è stato uno dei simboli della Roma, la sua squadra del cuore. Con la maglia giallorossa ha scritto pagine indimenticabili di calcio, diventando un’icona per i tifosi e un esempio di lealtà e talento. La sua carriera lunga e ricca di successi lo ha reso una leggenda dello sport italiano. Un vero e proprio mito della Roma e del calcio mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Francesco popolare ex calciatoreFrancesco del calcioFrancesco : era il numero 10 della RomaFrancesco : ex n10 della RomaFrancesco bandiera della RomaFrancesco era il n 10 della Roma

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Totti

Non riesci a risolvere la definizione "Francesco : giocava nella Roma"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I U U A R G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUGURIO" AUGURIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.