DENTE

Curiosità e Significato di "Dente"

Perché la soluzione è Dente? Il dente è una struttura dura e bianca che si trova nella bocca, fondamentale per masticare e parlare. Protegge le ossa della mascella e aiuta nella digestione. La sua salute è essenziale per il benessere orale e generale. Prendersene cura con igiene e controlli regolari permette di mantenere un sorriso forte e sano per tutta la vita.

Come si scrive la soluzione Dente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Duole dove la lingua batte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

