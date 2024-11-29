Altro nome del tarassaco
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Altro nome del tarassaco' è 'Dente Di Leone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DENTE DI LEONE
Perché la soluzione è Dente Di Leone? Il DENTE DI LEONE è una pianta perenne molto diffusa nei campi e nelle aree inutilizzate. Con le sue foglie a margine dentellato e i fiori gialli, si distingue facilmente tra la vegetazione spontanea. Questa pianta è nota anche con un nome alternativo, che richiama la sua forma e il suo colore vivace. Spesso viene considerata infestante, ma possiede anche proprietà benefiche e usi tradizionali. La sua presenza è un segno di terreni aperti e soleggiati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Altro nome del tarassaco". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Altro nome del tarassaco nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Dente Di Leone
La definizione "Altro nome del tarassaco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Altro nome del tarassaco" conferma che la soluzione 'Dente Di Leone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Dente Di Leone
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Altro nome del tarassaco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dente Di Leone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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