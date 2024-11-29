Altro nome del tarassaco

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Altro nome del tarassaco' è 'Dente Di Leone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENTE DI LEONE

Perché la soluzione è Dente Di Leone? Il DENTE DI LEONE è una pianta perenne molto diffusa nei campi e nelle aree inutilizzate. Con le sue foglie a margine dentellato e i fiori gialli, si distingue facilmente tra la vegetazione spontanea. Questa pianta è nota anche con un nome alternativo, che richiama la sua forma e il suo colore vivace. Spesso viene considerata infestante, ma possiede anche proprietà benefiche e usi tradizionali. La sua presenza è un segno di terreni aperti e soleggiati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Altro nome del tarassaco". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Altro nome del tarassaco nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Dente Di Leone

La definizione "Altro nome del tarassaco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Altro nome del tarassaco" conferma che la soluzione 'Dente Di Leone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Dente Di Leone

D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino E Empoli D Domodossola I Imola L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Altro nome del tarassaco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dente Di Leone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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