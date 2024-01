La definizione e la soluzione di: La lingua di Vilnius. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La Lituania ( AFI : /litu'anja/; in lituano Lietuva; [lt'v]), ufficialmente Repubblica di Lituania (in lituano Lietuvos Respublika; [lt'vos rs'pblk]), è uno Stato membro dell'Unione europea, confinante a nord con la Lettonia, a est con la Bielorussia, a sud con la Polonia e a sud-ovest con l'exclave russa dell'Oblast' di Kaliningrad, mentre a ovest è bagnata dal mar Baltico. Ha una superficie di 65200 km² e 2 793 397 abitanti. Fa parte dell'area geopolitica dei Paesi Baltici, di cui è lo Stato più meridionale e il più popoloso.

Abitata per secoli da numerose tribù, la Lituania venne unificata nel XIII secolo da Mindaugas, costituendo prima un Regno e poi un Ducato. Ultima nazione europea ad abbandonare il paganesimo, tra XIV e XV secolo ebbe una rapida espansione territoriale, fino a diventare la nazione più estesa d'Europa, il cui controllo copriva anche l'odierna Bielorussia e le regioni occidentali dell'Ucraina. Nel 1569 il Granducato di Lituania formò una confederazione con il vicino Regno di Polonia e assieme a quest'ultimo subì, nella seconda metà del XVIII secolo, varie spartizioni territoriali, fino all'annessione all'impero russo nel 1795.

La Lituania, tornata indipendente nel 1918, assieme alle confinanti Lettonia ed Estonia, venne occupata e annessa all'Unione Sovietica nel 1940, in base a quanto previsto dal patto Molotov-Ribbentrop, come RSS Lituania. Dopo l'occupazione tedesca, segnata dalla persecuzione degli ebrei e da vari eccidi, nel 1944 ritornarono le truppe sovietiche, contro le quali operò per quasi un decennio una resistenza armata. Nel 1990 fu la prima tra le repubbliche sovietiche a dichiarare la propria indipendenza.

La Lituania è uno Stato membro dell'ONU, della NATO, del Consiglio d'Europa, dell'OCSE. Il 1º gennaio 2015 ha adottato l'euro, sostituendolo al litas. È una Repubblica semipresidenziale, il cui attuale Presidente è Gitanas Nauseda, mentre il ministro presidente è Ingrida Šimonyte.

Italiano

Aggettivo

lituano m sing





(geografia) relativo alla Lituania

Sostantivo

lituano m sing





(geografia) abitante della Lituania

Sostantivo

lituano m solo sing

(linguistica) lingua parlata in Lituania

Sillabazione

li | tuà | no

Pronuncia

IPA: /litu'ano/

Etimologia / Derivazione

deriva da Lituania

Termini correlati

lettone, estone

Da non confondere con

lituo

