DISONESTA

Curiosità e Significato di "Disonesta"

Perché la soluzione è Disonesta? Disonesta descrive una persona che agisce senza sincerità o integrità, spesso ingannando o truffando gli altri. È un termine che evidenzia comportamenti poco etici e mancanza di lealtà, creando sfiducia e danno nelle relazioni. Essere disonesti significa preferire il guadagno facile a discapito della correttezza. Conoscere questa parola aiuta a riconoscere e evitare chi agisce in modo scorretto.

Come si scrive la soluzione Disonesta

La definizione "Come l azione di chi inganna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B O E I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EBOLI" EBOLI

