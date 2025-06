Un collo di cotone nei cruciverba: la soluzione è Balla

Home / Soluzioni Cruciverba / Un collo di cotone

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un collo di cotone' è 'Balla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALLA

Curiosità e Significato di "Balla"

Approfondisci la parola di 5 lettere Balla: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Balla? Un collo di cotone è un modo di dire che indica un collo molto delicato o sottile, simile alla morbidezza del cotone. La soluzione BALLA si collega al termine attraverso un gioco di parole: in italiano, balla può riferirsi a un movimento leggero e aggraziato, proprio come un collo sottile e flessuoso. Questo esempio dimostra come il linguaggio giocoso trasmetta immagini vive e sorprendenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un film di Kevin CostnerCollo di mercanziaGiacomo illustre pittore del FuturismoÈ appeso al collo delle muccheBoccette cui si sega il colloUn liscio tessuto di cotone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Balla

Non riesci a risolvere la definizione "Un collo di cotone"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I S E L T O O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLLECITO" SOLLECITO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.