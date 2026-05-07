Un ufficiale che assiste un ammiraglio

Paola Cammarota | 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un ufficiale che assiste un ammiraglio' è 'Aiutante Di Bandiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIUTANTE DI BANDIERA

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Perché la soluzione è Aiutante Di Bandiera? L'aiutante di bandiera è un ufficiale incaricato di assistere un ammiraglio nelle sue funzioni. La sua presenza è fondamentale per coordinare le comunicazioni e gestire le attività di supporto durante operazioni navali o cerimonie ufficiali. Questa figura svolge un ruolo di collegamento tra l'ammiraglio e il resto dello staff, garantendo che tutte le istruzioni siano eseguite correttamente. La sua presenza rappresenta un elemento chiave nell'organizzazione e nel buon funzionamento delle attività militari marittime.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ufficiale che assiste un ammiraglio". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Un ufficiale che assiste un ammiraglio nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Aiutante Di Bandiera

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un ufficiale che assiste un ammiraglio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ufficiale che assiste un ammiraglio" conferma che la soluzione 'Aiutante Di Bandiera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Aiutante Di Bandiera

A Ancona
I Imola
U Udine
T Torino
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli
 
D Domodossola
I Imola
 
B Bologna
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ufficiale che assiste un ammiraglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aiutante Di Bandiera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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