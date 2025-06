L arenarsi spesso letale dei grandi cetacei a riva nei cruciverba: la soluzione è Spiaggiamento

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'L arenarsi spesso letale dei grandi cetacei a riva' è 'Spiaggiamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIAGGIAMENTO

Curiosità e Significato di "Spiaggiamento"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spiaggiamento più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spiaggiamento.

Perché la soluzione è Spiaggiamento? Lo spiaggiamento è quando grandi cetacei come balene e delfini vengono trovati sulla battigia, spesso in condizioni di difficoltà o morte. Questo fenomeno può essere causato da vari fattori, tra cui malattie, inquinamento o errori di navigazione. È un evento che preoccupa gli esperti e richiede interventi di soccorso per capire le cause e tutelare questi meravigliosi animali marini.

Come si scrive la soluzione Spiaggiamento

Se ti sei imbattuto nella definizione "L arenarsi spesso letale dei grandi cetacei a riva", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

I Imola

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

