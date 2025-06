Appiglio forense nei cruciverba: la soluzione è Cavillo

CAVILLO

Curiosità e Significato di "Cavillo"

Approfondisci la parola di 7 lettere Cavillo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cavillo? L'appiglio forense è un'espressione che indica un argomento o un elemento legale su cui si basa una difesa o un'azione giudiziaria. La parola cavillo rappresenta proprio questa sfumatura sottile, un dettaglio tecnico o una piccola scappatoia che può fare la differenza in una causa. In ambito legale, saper individuare il cavillo giusto può essere decisivo per ottenere un risultato favorevole.

