SOLUZIONE: CAVILLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Argomento sostenuto con fallacia e capziosità" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Argomento sostenuto con fallacia e capziosità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cavillo? Un cavillo è una tattica usata per sostenere un'idea con argomentazioni ingannevoli o fuorvianti, spesso sfruttando dettagli poco chiari o ambigui. Si tratta di una strategia che mira a confondere o a ingannare l'interlocutore, rendendo difficile smascherare l'argomento errato o fallace. Questa tecnica può essere usata per ottenere vantaggi ingiusti o per evitare responsabilità, creando un'apparenza di validità che non resiste a un'analisi approfondita.

Quando la definizione "Argomento sostenuto con fallacia e capziosità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Argomento sostenuto con fallacia e capziosità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cavillo:

C Como A Ancona V Venezia I Imola L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Argomento sostenuto con fallacia e capziosità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

