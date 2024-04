La Soluzione ♚ Un arzigogolo da avvocati

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAVILLO

la soluzione

Curiosità su Un arzigogolo da avvocati: Maneggiava il latino da maestro. lo stile però si risente del falso gusto del tempo; quindi periodi intralciati, antitesi, arzigogoli, turgidezza di pensieri... Henry William Dalgliesh Cavill (Saint Helier, 5 maggio 1983) è un attore britannico. Salito alla ribalta internazionale a fine anni del Duemila come interprete del duca Charles Brandon ne I Tudors, è noto principalmente per aver recitato nei panni di Clark Kent / Superman nel DC Extended Universe e di Geralt di Rivia nella serie televisiva The Witcher.

