La Soluzione ♚ Lo stato dello spretato La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LAICALE

Curiosità su Lo stato dello spretato: In diritto canonico per associazione laicale si intende una aggregazione di fedeli che come stabilisce il canone 299 possono liberamente unirsi per attività indirizzate all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

Altre Definizioni con laicale; stato; spretato; Stato d animo all inglese; Giuliano : è stato due volte Primo Ministro; Il Gurion che fondò lo Stato ebraico; L ha gettata alle ortiche lo spretato;