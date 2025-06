Non lasciar fare nei cruciverba: la soluzione è Impedire

Home / Soluzioni Cruciverba / Non lasciar fare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non lasciar fare' è 'Impedire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPEDIRE

Curiosità e Significato di "Impedire"

Approfondisci la parola di 8 lettere Impedire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Impedire? Impedire significa ostacolare o bloccare che qualcosa avvenga. È un termine usato quando si interviene per evitare che un'azione si realizzi, mettendo dei limiti o delle barriere. In parole semplici, è come mettere un freno a qualcosa che si desidera non succeda. Quindi, se vuoi fermare un evento o un comportamento, puoi usare il verbo impedire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rendere irrealizzabileFrapporre continui ostacoliOstacolare precludereFare un taglio sulla sommaPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaFare da iettatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Impedire

Non riesci a risolvere la definizione "Non lasciar fare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O A I D I T T I S T T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TITOLI DI TESTA" TITOLI DI TESTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.