Rendere irrealizzabile nei cruciverba: la soluzione è Impedire

Home / Soluzioni Cruciverba / Rendere irrealizzabile

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rendere irrealizzabile' è 'Impedire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPEDIRE

Curiosità e Significato di Impedire

Non fermarti alla soluzione! Conosci Impedire più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Impedire.

Perché la soluzione è Impedire? Impedire significa ostacolare o bloccare qualcosa che potrebbe accadere o essere realizzato. È un modo per evitare che un progetto, un piano o un'azione si concretizzino, rendendoli irrealizzabili. Quando si impedisce qualcosa, si mette un freno alle possibilità di realizzazione, assicurando che non si realizzi effettivamente. In sostanza, è un modo per rendere irrealizzabile un obiettivo o un evento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non lasciar fareFrapporre continui ostacoliOstacolare precluderePuò rendere irrequietiRealizzato in modo da rendere il lavoro più agevoleRendere più ampio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Impedire

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rendere irrealizzabile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A N S G O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGNOSIA" AGNOSIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.