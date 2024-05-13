È impiegato per produrre isotopi su vasta scala

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'È impiegato per produrre isotopi su vasta scala' è 'Reattore Di Ricerca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REATTORE DI RICERCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È impiegato per produrre isotopi su vasta scala" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È impiegato per produrre isotopi su vasta scala". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Reattore Di Ricerca? Un reattore di ricerca è un impianto utilizzato per generare grandi quantità di isotopi, fondamentali in campo medico, industriale e scientifico. La sua funzione principale è produrre elementi radioattivi con precisione e grande efficienza. Questi dispositivi permettono di ottenere materiali utili per diagnosi, terapie e studi avanzati, contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie e cure. La loro presenza è essenziale per avanzare nelle ricerche e applicazioni nucleari.

In presenza della definizione "È impiegato per produrre isotopi su vasta scala", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È impiegato per produrre isotopi su vasta scala" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Reattore Di Ricerca:

R Roma E Empoli A Ancona T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli D Domodossola I Imola R Roma I Imola C Como E Empoli R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È impiegato per produrre isotopi su vasta scala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

