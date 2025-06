Un appassionato di volée nei cruciverba: la soluzione è Tennista

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un appassionato di volée' è 'Tennista'.

TENNISTA

Curiosità e Significato di "Tennista"

La parola Tennista è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tennista.

Perché la soluzione è Tennista? Un tennista è chi si dedica con passione e dedizione al gioco della pallina sulla rete, mostrando abilità e amore per questo sport. È colui che si impegna in allenamenti e partite, vivendo ogni scambio con entusiasmo e determinazione. Il termine rappresenta quindi un appassionato di volée, pronti a rispondere con stile e tecnica alle sfide del campo.

Come si scrive la soluzione Tennista

Non riesci a risolvere la definizione "Un appassionato di volée"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

