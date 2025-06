Può perdere il servizio nei cruciverba: la soluzione è Tennista

TENNISTA

Perché la soluzione è Tennista? TENNISTA indica chi pratica il tennis, uno sport molto popolare. La parola deriva dal termine francese tenez, usato come richiamo in campo. La frase Può perdere il servizio? si riferisce alla possibilità di perdere la battuta durante una partita, un aspetto importante nel gioco del tennis. In sintesi, un tennista è colui che si sfida a questo dinamico e coinvolgente sport.

Lo è stato Corrado BarazzuttiI suoi rovesci possono farlo arricchireUsa la racchettaUn valore morale che si può perdereSi può perdere quello dell intellettoPuò prestare servizio anche in borghese

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

