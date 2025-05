Lo è stato Corrado Barazzutti nei cruciverba: la soluzione è Tennista

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è stato Corrado Barazzutti' è 'Tennista'.

TENNISTA

Curiosità e Significato di "Tennista"

Un tennista è un atleta che pratica il tennis, uno sport di racchetta giocato su un campo diviso da una rete. Il tennista compete individualmente o in coppia, cercando di colpire la palla in modo da segnare punti contro l'avversario. Corrado Barazzutti è stato un noto giocatore italiano.

Come si scrive la soluzione: Tennista

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

