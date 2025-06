Tenuta all oscuro non edotta nei cruciverba: la soluzione è Ignara

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tenuta all oscuro non edotta' è 'Ignara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IGNARA

Approfondisci la parola di 6 lettere Ignara: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ignara? Ignara indica una persona che è completamente priva di conoscenza o consapevolezza su un argomento. È come essere all'oscuro di qualcosa, senza sapere nulla di ciò che accade intorno. Questo termine evidenzia l'assenza di informazione e comprensione, rendendo chi ne è affetto spesso inconsapevole delle situazioni o dei fatti che lo riguardano. In breve, essere ignari significa essere all'oscuro della realtà.

Se "Tenuta all oscuro non edotta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

R Roma

A Ancona

R C B A B A I C O Mostra soluzione



