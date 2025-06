Non ancora edotta nei cruciverba: la soluzione è Ignara

IGNARA

Curiosità e Significato di "Ignara"

La parola Ignara è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ignara.

Perché la soluzione è Ignara? IGNARA è un termine che si riferisce a qualcuno che non è a conoscenza di qualcosa, che non è informato o consapevole di una certa situazione. È come quando qualcuno vive in un mondo tutto suo, senza avere accesso alle informazioni che lo circondano. Questa condizione può derivare da vari fattori, come la mancanza di comunicazione o semplicemente il non essere stati coinvolti in una determinata questione.

Non informata dell accadutoLasciata all oscuroNon consciaNon ancora maturaNon ancora sfogliatoNon hanno ancora compiuto diciott anni

Come si scrive la soluzione Ignara

Stai cercando la risposta alla definizione "Non ancora edotta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

R Roma

A Ancona

