La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tenuta all oscuro' è 'Ignara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IGNARA

Curiosità e Significato di "Ignara"

Vuoi sapere di più su Ignara? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ignara.

Perché la soluzione è Ignara? Tenuta all'oscuro si riferisce a qualcosa che rimane nascosto o non si conosce. La soluzione IGNARA indica una persona che non sa o non è consapevole di un determinato fatto, mantenendo così un atteggiamento di ignoranza o di non conoscenza. In breve, descrive uno stato di non sapere, spesso per scelta o per mancanza di informazione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non ancora edottaNon informata dell accadutoLasciata all oscuroIl Christian de Il cavaliere oscuroProfondo e oscuro come una antroChiuso a tenuta perfetta

Come si scrive la soluzione Ignara

Stai cercando la risposta alla definizione "Tenuta all oscuro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

R Roma

A Ancona

