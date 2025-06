Si oscura ogni sera nei cruciverba: la soluzione è Cielo

CIELO

Curiosità e Significato di "Cielo"

La parola Cielo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cielo.

Perché la soluzione è Cielo? Il cielo, la vasta distesa sopra di noi, si oscura con il calare della sera, assumendo toni più scuri e misteriosi. È un elemento naturale che ci accompagna quotidianamente, simbolo di infinito e sogno. Quando il giorno svanisce, il cielo si trasforma in un quadro di stelle e luna, invitandoci a meravigliarci. È il confine tra realtà e immaginazione.

Come si scrive la soluzione Cielo

Non riesci a risolvere la definizione "Si oscura ogni sera"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

E Empoli

L Livorno

O Otranto

