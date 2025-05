Una volta nei cruciverba: la soluzione è Cielo

CIELO

Curiosità e Significato di "Cielo"

Una volta indica un episodio passato o qualcosa accaduto in un tempo precedente. È un'espressione che si usa per richiamare un ricordo o narrare un evento già avvenuto. È spesso associata a storie o raconti di tempi passati, come nel celebre C'era una volta, che richiama l'inizio di molte fiabe.

Come si scrive la soluzione: Cielo

C Como

I Imola

E Empoli

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B E O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOERI" BOERI

