Quello di mare è conosciuto come attinia nei cruciverba: la soluzione è Anemone

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello di mare è conosciuto come attinia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello di mare è conosciuto come attinia' è 'Anemone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANEMONE

Curiosità e Significato di "Anemone"

Hai risolto il cruciverba con Anemone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Anemone.

Perché la soluzione è Anemone? L'anemone di mare è un animale marino che, nonostante il nome, appartiene ai celenterati e si presenta con colori vivaci e tentacoli urticanti. Ricorda una pianta colorata, ma è un predatore affascinante e delicato, spesso associato alla bellezza delle barriere coralline. È un simbolo di biodiversità e meraviglia sotto le onde, rendendo l'ambiente marino ancora più suggestivo e ricco di sorprese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È simile al papaveroDetto fiore del vento per il suo delicato caliceFiore simile al papaveroQuello di mare è un attiniaUna belva del mareIl terreno conquistato al mare in Olanda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anemone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quello di mare è conosciuto come attinia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T E M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTE" MARTE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.