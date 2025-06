Lo chiede chi fa l autostop nei cruciverba: la soluzione è Passaggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo chiede chi fa l autostop

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo chiede chi fa l autostop' è 'Passaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSAGGIO

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Passaggio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Passaggio? Passaggio indica il movimento di attraversare un luogo o un confine, come quando si chiede un passaggio in auto o si supera una fase. È anche usato per descrivere il momento di transizione tra due stati o periodi. Nel contesto dell’autostop, rappresenta il favore di qualcuno che permette di passare o proseguire il viaggio. Insomma, è il gesto di ottenere il favore di qualcuno per continuare la propria strada.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo chiede l autostoppista col pollice alzatoSi fa a un successoreÈ all incrocio con la strada ferrataChi lo dà fa partire il progettoChi lo fa fa chiassoQuello del terreno lo fa il bulldozer

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Lo chiede chi fa l autostop"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

T T A A L A N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATALANTA" ATALANTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.