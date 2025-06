Le hanno muscolose i corridori nei cruciverba: la soluzione è Gambe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le hanno muscolose i corridori' è 'Gambe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAMBE

La parola Gambe è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gambe.

Perché la soluzione è Gambe? Le gambe sono le estremità inferiori del corpo, fondamentali per camminare, correre e saltare. Sono composte da muscoli potenti e strutture ossee che permettono movimento e supporto. Per i corridori, le gambe sono muscolose e forti, essenziali per migliorare velocità e resistenza. In breve, le gambe sono il motore di ogni atleta che corre e si muove con agilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le abbia chi non ha testaLe allungano i trampoliFiniscono con i piediHanno le canne sonoreNon hanno cittadinanzaHanno il naso umido

Se "Le hanno muscolose i corridori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

