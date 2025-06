La vita notturna dei giovani in città nei cruciverba: la soluzione è Movida

MOVIDA

Curiosità e Significato di "Movida"

Approfondisci la parola di 6 lettere Movida: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Movida? La parola movida indica l’insieme di locali, eventi e atmosfere che animano la divertente vita notturna dei giovani nelle città. È il momento in cui si socializza, si ascolta musica e si vive la città dopo il tramonto. La movida rappresenta l’energia e lo spirito di libertà delle giovani generazioni, rendendo le città più vivaci e dinamiche anche di notte.

Come si scrive la soluzione Movida

Hai davanti la definizione "La vita notturna dei giovani in città" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

V Venezia

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

