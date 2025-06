Frutto tropicale dalla polpa morbida e arancione nei cruciverba: la soluzione è Papaia

Home / Soluzioni Cruciverba / Frutto tropicale dalla polpa morbida e arancione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto tropicale dalla polpa morbida e arancione' è 'Papaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAPAIA

La parola Papaia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Papaia.

Perché la soluzione è Papaia? La papaia è un frutto tropicale caratterizzato da una polpa morbida e di colore arancione brillante, ricca di vitamine e antiossidanti. Originaria delle regioni dell’America Centrale e del Sud, è apprezzata per il suo gusto dolce e la sua consistenza succosa. La papaia si può gustare fresca, in macedonie o come ingrediente in ricette esotiche, portando un tocco di freschezza e salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È detta melone dei tropiciIl frutto detto melone dei tropiciFrutto tropicale dalla polpa dolcissimaFrutto arancione dalla polpa dolcissimaFrutto tropicale dalla polpa molto dolce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Frutto tropicale dalla polpa morbida e arancione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

P Padova

A Ancona

I Imola

A Ancona

O I C N T N O R M B I E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROBERTO MANCINI" ROBERTO MANCINI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.