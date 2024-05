Lo Stewart noto cantante inglese

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Bretone

Sostantivo

Curiosità su: Sir Roderick David Stewart, detto Rod (Londra, 10 gennaio 1945), è un cantautore britannico. Caratterizzato da una voce rauca e graffiante, è uno degli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi, avendo venduto complessivamente più di 120 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera pluridecennale, l'artista ha conquistato per undici volte la vetta della classifica britannica degli album più venduti, ed è entrato ventisei volte nella top ten di quella relativa ai singoli. Stewart ha riscosso un notevole successo anche negli Stati Uniti, con sedici singoli entrati nei primi dieci posti della classifica Billboard Hot 100, quattro dei quali al primo posto. In occasione di un concerto gratuito davanti a circa tre milioni e mezzo di spettatori, tenutosi sulla spiaggia di Copacabana la notte di San Silvestro del 1994, il cantautore britannico è divenuto l'artista con maggiore affluenza di pubblico nella storia del rock.

rod f sing (pl.: rodoù)

(ingegneria) (meccanica) (tecnologia) ruota.

Pronuncia

IPA: /'rot/

Etimologia / Derivazione

Del bretone medio rot (1499).

Inglese

Sostantivo

rod

asta, barra, biella

Bretone

Devri, rod su Le dictionnaire diachronique du breton

Inglese