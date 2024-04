La Soluzione ♚ Un popolare cantante inglese

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STING

Curiosità su Un popolare cantante inglese: 28 gennaio 1971), è un cantautore e arrangiatore italiano. il suo pseudonimo riprende quello del padre giuseppe ranno, cantante, in arte stefano biondi... Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner (Wallsend, 2 ottobre 1951), è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, che ha esordito come bassista e frontman dei Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Le sue influenze musicali includono rock, jazz, reggae, pop, musica classica, new-age, progressive rock e worldbeat. Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l'Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le follie dell'imperatore, Kate ...

