RINCALZO

Perché la soluzione è Rincalzo? RINCALZO indica un aumento o una ripresa, spesso riferito a prezzi, salari o valori. È come quando qualcosa si alza di nuovo, superando il livello precedente. Per esempio, se i costi aumentano, si dice che i prezzi si rincalzano. È un termine utile per descrivere situazioni di crescita o miglioramento, spesso in ambito economico o finanziario.

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

O Otranto

