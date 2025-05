Un manipolo di riserva nei cruciverba: la soluzione è Rincalzo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un manipolo di riserva' è 'Rincalzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RINCALZO

Curiosità e Significato di "Rincalzo"

La parola Rincalzo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rincalzo.

Rincalzo indica l'azione di aumentare o rafforzare una cosa, spesso aggiungendo un elemento complementare. Nel contesto sportivo, si riferisce a un giocatore di riserva prontamente inserito in campo; in edilizia, a un rinforzo strutturale. In generale, implica un rafforzamento o un incremento rispetto alla condizione precedente.

Come si scrive la soluzione: Rincalzo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un manipolo di riserva", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

O Otranto

