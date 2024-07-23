Un giocatore di riserva

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un giocatore di riserva' è 'Rincalzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RINCALZO

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Perché la soluzione è Rincalzo? Quando un atleta non scende in campo come titolare, si dice che fa parte di una squadra di riserva. Questo ruolo permette di intervenire in caso di infortuni o necessità, offrendo supporto e alternative. La presenza di un giocatore di riserva è fondamentale per mantenere il livello di competitività e garantire che la squadra possa affrontare ogni partita al massimo delle possibilità. La sua presenza può fare la differenza in momenti cruciali.

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Un giocatore di riserva nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rincalzo

La definizione "Un giocatore di riserva" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rincalzo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un giocatore di riserva

Un giocatore di riserva Risposta: RINCALZO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

R Roma I Imola N Napoli C Como A Ancona L Livorno Z Zara O Otranto

La soluzione 'Rincalzo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un giocatore di riserva". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.