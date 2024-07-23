Un giocatore di riserva
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SOLUZIONE: RINCALZO
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Perché la soluzione è Rincalzo? Quando un atleta non scende in campo come titolare, si dice che fa parte di una squadra di riserva. Questo ruolo permette di intervenire in caso di infortuni o necessità, offrendo supporto e alternative. La presenza di un giocatore di riserva è fondamentale per mantenere il livello di competitività e garantire che la squadra possa affrontare ogni partita al massimo delle possibilità. La sua presenza può fare la differenza in momenti cruciali.
Un giocatore di riserva nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rincalzo
La definizione "Un giocatore di riserva" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rincalzo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un giocatore di riserva
- Risposta: RINCALZO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Rincalzo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un giocatore di riserva". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L incubo del giocatore Può accadere al giocatore Il giocatore perno della squadra di pallacanestro Deve fermarsi a farlo l automobilista in riserva Rallegrano il giocatore
Altre definizioni collegate
Con giocatore: Gioco di carte per singolo giocatore
Con riserva: Riserva sempre delle sorprese