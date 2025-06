Sostanziosi come cibi nei cruciverba: la soluzione è Nutrienti

NUTRIENTI

Perché la soluzione è Nutrienti? I nutrienti sono sostanze essenziali presenti negli alimenti che il nostro corpo utilizza per crescere, ripararsi e mantenersi in salute. Sono come i “sostanziosi” ingredienti che danno energia e supportano le funzioni vitali, come proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali. Conoscere i nutrienti aiuta a scegliere cibi equilibrati e a vivere meglio, perché la salute parte da ciò che mangiamo.

N Napoli

U Udine

T Torino

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

