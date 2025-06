Scandaglio nei cruciverba: la soluzione è Sonda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scandaglio' è 'Sonda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SONDA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sonda, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sonda? Scandaglio è un termine nautico che indica una sonda o un'asta utilizzata per misurare la profondità delle acque sottostanti, aiutando a evitare ostacoli o scoprire il fondale. È uno strumento fondamentale per i marinai durante le esplorazioni o le manovre in acque sconosciute. In sostanza, rappresenta un modo semplice e efficace per sondare il fondo marino e garantire la sicurezza in navigazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un pallone meteorologicoL arcipelago che comprende GiavaScandaglio per effettuare ricerche subacquee

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Scandaglio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

C O A N G C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COGNAC" COGNAC

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.