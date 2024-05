Significato della soluzione per: Scandaglio per effettuare ricerche subacquee

Sostantivo

Sonda – strumenti e dispositivi in genere usati per esplorazioni, prelievi, immissioni, perforazioni nel sottosuolo. Sonda meteorologica – strumento utilizzato per raccogliere dati meteorologici nell'atmosfera Sonda – navicella spaziale senza equipaggio Sonda – serie di razzi lanciatori brasiliani Edizioni Sonda – casa editrice Probe – sonda utilizzata in biologia molecolare per ottenere l'ibridazione

sonda f sing (pl.: sonde)

(tecnologia) (ingegneria) qualsiasi dispositivo per effettuare misurazioni fisiche, esplorazioni, perforazioni e rilievi il 20 luglio 1976, il primo veicolo costruito dall'uomo si posava sul suolo di Marte, era la sonda Viking 1 della Nasa (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

sonda

terza persona singolare dell'indicativo presente di sondare seconda persona singolare dell'imperativo presente di sondare

Sillabazione

són | da

Pronuncia

IPA: /'sonda/

Etimologia / Derivazione

dal francese sonde che deriva da sonder cioè "sondare"

Sinonimi

scandaglio, piombino

(medicina) specillo

Parole derivate

insondabile, microsonda

Proverbi e modi di dire