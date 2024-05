La Soluzione ♚ Un pallone meteorologico La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SONDA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un pallone meteorologico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un pallone meteorologico: un pallone sonda è un particolare pallone aerostatico che porta a bordo degli strumenti di misura meteorologici. gli strumenti presenti sul pallone sonda... Sonda – strumenti e dispositivi in genere usati per esplorazioni, prelievi, immissioni, perforazioni nel sottosuolo. Sonda meteorologica – strumento utilizzato per raccogliere dati meteorologici nell'atmosfera Sonda – navicella spaziale senza equipaggio Sonda – serie di razzi lanciatori brasiliani Edizioni Sonda – casa editrice Probe – sonda utilizzata in biologia molecolare per ottenere l'ibridazione

