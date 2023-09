Usa la racchetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa la racchetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TENNISTA

Significato/Curiosita : Usa la racchetta

Se stai cercando l'asse stradale del centro di milano, vedi racchetta (milano). la racchetta è l'attrezzo utilizzato in molte discipline atletiche come... Situazioni: il tennista ritiene che una palla chiamata fuori a suo sfavore sia in realtà in campo: se la palla è effettivamente buona, al tennista in questione...