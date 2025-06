Lo è il macchinario in funzione nei cruciverba: la soluzione è Acceso

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il macchinario in funzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è il macchinario in funzione' è 'Acceso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCESO

La parola Acceso è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Acceso.

Perché la soluzione è Acceso? Acceso indica che un dispositivo o un apparecchio è in funzione, acceso e operativo. Quando qualcosa è acceso, sta svolgendo il suo lavoro o è pronto all’uso. È un termine comune per descrivere lo stato di un macchinario, una luce, un computer o altri strumenti elettronici. Quindi, se un macchinario è acceso, significa che è attivo e funzionante, pronto a svolgere la sua funzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rosso in volto per l iraPuò esserlo un camino ma anche un mutuoVivo come un coloreLo è la funzione di certi programmi del computerLo è la radio in funzioneLo venerano milioni di Asiatici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Lo è il macchinario in funzione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

S Savona

O Otranto

E I R R A F M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIRMARE" FIRMARE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.