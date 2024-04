La Soluzione ♚ Lo è la radio in funzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo è la radio in funzione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACCESA

Curiosità su Lo e la radio in funzione: (eiar) nel 1927, poi radio audizioni italiane (rai) nel 1944 e infine rai - radiotelevisione italiana nel 1954. lo stesso argomento in dettaglio: unione... Il lago dell'Accesa (ant.te Lacus Lacchise) si trova nell'area di degradazione delle Colline Metallifere grossetane verso la Maremma grossetana, all'estremità meridionale del territorio comunale di Massa Marittima. Il lago, di origine carsica, dà vita al fiume Bruna, ed è caratterizzato da profondità variabili mediamente tra i 20 e i 40 metri circa; presenta la tipica flora lacustre, con arbusti e canneti che si sviluppano in prossimità delle sponde.

