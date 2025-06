Fabbriche di navi nei cruciverba: la soluzione è Arsenali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fabbriche di navi' è 'Arsenali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARSENALI

Approfondisci la parola di 8 lettere Arsenali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arsenali? Fabbriche di navi indica i grandi complessi industriali dedicati alla costruzione di imbarcazioni, come gli arsenali. Questi stabilimenti sono fondamentali per la produzione militare e commerciale, rappresentando nodi strategici della cantieristica navale. La parola che racchiude questo concetto è arsenali, simbolo di potenza e maestria nella realizzazione di navi e flotte. Un patrimonio storico e tecnologico di grande importanza per un paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cantieri della marinaMagazzini per armi e munizioniLe fabbriche di naviVi si costruiscono naviSpumeggiano dietro le navi

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

