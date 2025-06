È dolce in aprile nei cruciverba: la soluzione è Dormire

DORMIRE

Hai risolto il cruciverba con Dormire? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Dormire.

Perché la soluzione è Dormire? Dormire è il gesto di riposare e rigenerarsi durante il sonno. È un’attività essenziale per il benessere fisico e mentale, che ci permette di recuperare energie e affrontare al meglio le sfide quotidiane. In aprile, quando la natura si risveglia, anche il nostro corpo ha bisogno di momenti di pausa. Dormire bene è la chiave per vivere con più vitalità e serenità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riposarsi col sonnoFarlo tra due guanciali è indice di tranquillitàSi può farlo come un sassoÈ dolce ad AprileSanto che si festeggia il 20 aprileQuello santo è dolce

D Domodossola

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

R Roma

E Empoli

