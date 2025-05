Si può farlo come un sasso nei cruciverba: la soluzione è Dormire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si può farlo come un sasso' è 'Dormire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DORMIRE

Curiosità e Significato di "Dormire"

La parola Dormire è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dormire.

La parola dormire si riferisce all'attività di riposare, di solito in un letto, durante la quale il corpo si rilassa e la mente si blocca, simile a un sasso. La frase si può farlo come un sasso indica che si può dormire in modo molto rilassato e fermo, senza muoversi.

Come si scrive la soluzione: Dormire

Se "Si può farlo come un sasso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

R Roma

E Empoli

