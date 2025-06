Colore per divise nei cruciverba: la soluzione è Kaki

KAKI

Hai risolto il cruciverba con Kaki? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Kaki.

Perché la soluzione è Kaki? KAKI è un colore neutro e versatile, spesso associato alle tonalità della terra e delle foglie autunnali. Utilizzato anche per le divise, conferisce un aspetto sobrio e pratico, adatto a vari contesti lavorativi e militari. Questo colore si distingue per la sua capacità di adattarsi facilmente a diverse situazioni, rendendolo ideale per chi cerca un look semplice ma elegante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il tipico colore colonialeFrutto arancione autunnaleColore giallo sabbiaIl colore del principe delle fiabeIl colore del lutto liturgicoTessuto con puntini di colore diverso

K Kappa

A Ancona

K Kappa

I Imola

