Cannicci stuoie nei cruciverba: la soluzione è Graticci

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cannicci stuoie' è 'Graticci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRATICCI

Perché la soluzione è Graticci? Cannicci stuoie è un modo dialettale che indica delle stuoie intrecciate, simili a graticci, usate tradizionalmente per coprire o proteggere. Il termine graticci si riferisce a strutture di legno o metallo formate da listelli incrociati, spesso impiegate in cucina o nell’artigianato. Questa espressione richiama proprio l’idea di un insieme di elementi intrecciati, come un vero e proprio reticolo.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

C Como

I Imola

V T A E A I R O Mostra soluzione



